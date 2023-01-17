Fotoğraf tutkunlarının yeni uğrak merkezi

Fatih Belediyesi tarafından 5 farklı noktada yürütülen kentsel tasarım uygulamaları ve cephe rehabilitasyon çalışmaları ile ilçe eşsiz bir görüntüye kavuştu. Balat'ta 350 yapının cepheleri görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde, KUDEB denetiminde yenileniyor. Lonca'da 230 binada çalışmalar tamamlandı. Kiremit Caddesi üzerindeki 102 binada başlatılan ve 56'sında çalışmaların tamamlandığı proje ile cepheler rengârenk görüntüye kavuştu. Haliç, Balat ve Lonca, fotoğraf tutkunlarının da yeni uğrak merkezi oldu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bölge halkının artık daha mutlu olduğunu söyledi.