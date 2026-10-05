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Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:38

Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde liderlik yarışı!

UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa ile Belçika, grubun zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki puan farkı dikkat çekerken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati de futbolseverlerin takibinde. Peki, Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

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Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde liderlik yarışı!
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Fransa ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında Stade de France'ta sahaya çıkacak. Fransa-Belçika maçında iki takım da zirveye yerleşmek için mücadele edecek. İki güçlü kadroyu karşı karşıya getirecek mücadelede gözler bu kez sahadaki rekabete çevrilecek.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda zirveyi doğrudan ilgilendiren mücadele 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Fransa ile Belçika, Saint-Denis'deki Stade de France'ta karşı karşıya gelecek.

Fransa sahaya liderliğini korumak için çıkarken, Belçika ise rakibini geçerek grubun ilk sırasına yerleşmenin hesabını yapacak.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın akışında Fransa-Belçika mücadelesi saat 21.45 kuşağında yer aldı. Futbolseverler, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasındaki bu önemli eşleşmeyi A Spor'dan şifresiz takip edebilecek.

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FRANSA VE BELÇİKA GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Üç maç sonunda Fransa 7 puanla lider, Belçika ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fransa şu ana kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Belçika 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasındaki yalnızca 1 puanlık fark, bu karşılaşmayı grup liderliği açısından daha da önemli hale getiriyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK MAÇI KİM KAZANDI?

Fransa ile Belçika bu sezon grupta daha önce 28 Eylül'de Brüksel'de karşılaştı. Mücadeleyi Fransa, Michael Olise'nin son bölümde attığı golle 1-0 kazandı.

Belçika bu kez deplasmanda rövanşı almak isterken, Fransa rakibini ikinci kez yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek.

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Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde liderlik yarışı!
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