Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde liderlik yarışı!

FRANSA VE BELÇİKA GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Üç maç sonunda Fransa 7 puanla lider, Belçika ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fransa şu ana kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Belçika 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasındaki yalnızca 1 puanlık fark, bu karşılaşmayı grup liderliği açısından daha da önemli hale getiriyor.