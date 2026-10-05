Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde liderlik yarışı!

Fransa ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında Stade de France'ta sahaya çıkacak. Fransa-Belçika maçında iki takım da zirveye yerleşmek için mücadele edecek. İki güçlü kadroyu karşı karşıya getirecek mücadelede gözler bu kez sahadaki rekabete çevrilecek.
UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda zirveyi doğrudan ilgilendiren mücadele 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Fransa ile Belçika, Saint-Denis'deki Stade de France'ta karşı karşıya gelecek.
Fransa sahaya liderliğini korumak için çıkarken, Belçika ise rakibini geçerek grubun ilk sırasına yerleşmenin hesabını yapacak.
Üç maç sonunda Fransa 7 puanla lider, Belçika ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fransa şu ana kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Belçika 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İki takım arasındaki yalnızca 1 puanlık fark, bu karşılaşmayı grup liderliği açısından daha da önemli hale getiriyor.
Fransa ile Belçika bu sezon grupta daha önce 28 Eylül'de Brüksel'de karşılaştı. Mücadeleyi Fransa, Michael Olise'nin son bölümde attığı golle 1-0 kazandı.
Belçika bu kez deplasmanda rövanşı almak isterken, Fransa rakibini ikinci kez yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek.