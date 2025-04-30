Fuhuş çetesine ağır darbe vuruldu

Adana'da kadınları fuhşa sürükleyen bir şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibe alan polis, 4'ü kadın 10 zanlının kimliğini tespit etti. Şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla haberleştiği ve fuhuş için de masaj salonu ile spa kullandığı belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli de gözaltına aldı. Şebekenin fuhşa zorladığı 12 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin yakalandıkları yerlerle yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken 64 bin lira, 600 dolar ve 300 euro'ya da el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarındaki 9 milyon lira ile üzerlerine kayıtlı yaklaşık 63 milyon lira değerindeki çok sayıda araç ve taşınmazın satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si ise çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.