"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: Süper Lig Hakemi Yasin Kol gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki hakem hakkında daha gözaltı kararı verildi.