"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: Süper Lig Hakemi Yasin Kol gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki hakem hakkında daha gözaltı kararı verildi.
3 AYRI SUÇLAMA
Gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda, Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel; "Yasa dışı bahis", "Evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "Görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındılar.
TANIK VE MÜŞTEKİ HAKEMLER
Öte yandan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında Tanık ve Müşteki olarak ifadesi alınan hakemler şu şekilde:
Hüseyin Göçek – Eski Hakem, VAR Hakemi
Mete Kalkavan – Eski Hakem, VAR Hakemi
Zorbay Küçük – Hakem
Ümit Öztürk – Hakem
Mustafa İlker Coşkun – Hakem
Koray Gençerler – Eski Hakem (VAR)
Süleyman Abay – Eski Hakem
Mert Güzenge – Hakem
Tugay Kaan Numanoğlu – Hakem
Bahattin Şimşek – Hakem
Burak Pakkan – Hakem
Zorbay Küçük - Hakem
Mustafa Kamil Abitoğlu - MHK Üyesi
Sarper Barış Saka - Hakem
Oğuzhan Uğurlu (Müşteki) - Hakem
Kerem Ersoy (Müşteki) - Hakem
Abdullah Buğra Taşkınsoy - Hakem
Erdem Onur Uçarcı -Avukat - Hakem
Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi
Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi
Murat Zirek (Müşteki) - Hakem
Mustafa İlker Coşkun - Hakem
Gamze Durmuş Pakkan -Hakem
Mehmet Dilaver Ay - Gözlemci - Hakem
Burak Taşkınsoy - Hakem
Ümit Öztürk - Hakem
Mehmet Türkmen - Hakem
Emir Eray EYİSOY – Hakem
Direnç TONUSLUOĞLU – Hakem
Abdullah POLAT - Hakem
Eren ACAR –TFF Hakem İşleri Eski Çalışanı
Alparslan DEDEŞ –Eski Hakem
Alper ULUSOY (Müşteki) –Eski Hakem
Taner GİZLENCİ (Müşteki) –Gözlemci Hakem
İbrahim Hakan CEYLAN (Müşteki) -Hakem
Mustafa SÖNMEZ (Müşteki) –Yardımcı Hakem
Mustafa TOSUN (Müşteki) –Yardımcı Hakem
Ali TUNA (Müşteki) –Eski Hakem
Burak ŞEKER -Hakem
Burak ERDOĞAN -Hakem
İsmail ŞENCAN (Müşteki) – Eski Yardımcı Hakem
Mesut ARIK (Müşteki) – Gözlemci Hakem
Binnaz TUNA Müşteki Ali Tuna'nın Eşi Eski Hakem
Emre ALTUN (Müşteki) – Eski Hakem
Abdulkadir BİTİGEN - Hakem
Kerem ERSOY – Yardımcı Hakem