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Giriş Tarihi: 09.10.2026 08:57

Galatasaray - Kasımpaşa Süper Lig maçı: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın açılış karşılaşması için geri sayım sona erdi. Galatasaray ile Kasımpaşa’nın buluşacağı mücadele, haftanın dikkat çeken randevularından biri olurken futbolseverler maç saatini ve yayın ekranını takip ediyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi öne çıkan ayrıntılar...

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Galatasaray - Kasımpaşa Süper Lig maçı: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de haftanın ilk puan mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip kendi sahasında yoluna kayıpsız devam etmek isterken Kasımpaşa da İstanbul derbisinden puan çıkarmanın hesabını yapıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da belli oldu.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi bu akşam RAMS Park'ta açılacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'da oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı bugün saat 20.00'den itibaren takip edebilecek.

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GALATASARAY EVİNDE KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısına çıkarken dikkat çeken istatistiklerinden biri RAMS Park'taki uzun yenilmezlik serisi olacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında oynadığı son 38 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Bu süreçte 30 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda da evindeki üç lig maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA ARASINDAKİ SON MAÇI KİM KAZANDI?

İki ekip son olarak geçtiğimiz sezonun son haftasında karşılaşmıştı. 17 Mayıs 2026'da Kasımpaşa'nın sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa karşılaşması Galatasaray için oldukça yoğun bir dönemin de başlangıcı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, önündeki 30 günlük süreçte 8 maça çıkacak.

Bu akşamki lig maçının ardından Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta konuk edecek.

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Galatasaray - Kasımpaşa Süper Lig maçı: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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