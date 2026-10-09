Galatasaray - Kasımpaşa Süper Lig maçı: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de haftanın ilk puan mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip kendi sahasında yoluna kayıpsız devam etmek isterken Kasımpaşa da İstanbul derbisinden puan çıkarmanın hesabını yapıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da belli oldu.