Galatasaray - Kasımpaşa Süper Lig maçı: Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de haftanın ilk puan mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip kendi sahasında yoluna kayıpsız devam etmek isterken Kasımpaşa da İstanbul derbisinden puan çıkarmanın hesabını yapıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmaya dair ayrıntılar da belli oldu.
Süper Lig'de 7. haftanın perdesi bu akşam RAMS Park'ta açılacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
İstanbul'da oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı bugün saat 20.00'den itibaren takip edebilecek.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 7. Hafta ⚽ Kasımpaşa 📆 09.10.2026 ⏰ 20.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvKAS https://t.co/KH1Q0IxR9N— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 8, 2026
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısına çıkarken dikkat çeken istatistiklerinden biri RAMS Park'taki uzun yenilmezlik serisi olacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında oynadığı son 38 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Bu süreçte 30 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda da evindeki üç lig maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Kasımpaşa karşılaşması Galatasaray için oldukça yoğun bir dönemin de başlangıcı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, önündeki 30 günlük süreçte 8 maça çıkacak.
Bu akşamki lig maçının ardından Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta konuk edecek.