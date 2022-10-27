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Giriş Tarihi: 27.10.2022 18:34 Son Güncelleme: 27.10.2022 20:19

Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! Anne baba tutuklandı

Muğla Bodrum’da yatağında 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu sır bir şekilde hayatını kaybetmişti. Gamze’nin şüpheli ölümü üzerine annesi Turcen Sakallıoğlu, babası Mehmet Halil Sakallıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, Gamze’nin amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Turcen Sakallıoğlu ve Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen R.K., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gamze’nin anne ve baba tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! Anne baba tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYNU KIRILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) ile annesi Turcen Sakallıoğlu (52) gözaltına alındı. Anne ve baba işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA TEKRAR GÖZALTINDA

Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini derinleştirdi. Bodrum Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; Gamze'nin annesi Turcen Sakallıoğlu, babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), abisi M.S. (37), yengesi N.S. (31), ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K. (30) gözaltına alındı. Gamze'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki R.K. de Bodrum'da yakalandı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Gamze'nin amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE BABA TUTUKLANDI

Gamze'nin annesi Turcen Sakallıoğlu ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen R.K., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! Anne baba tutuklandı
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