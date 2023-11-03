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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Gasp ettiği paraları dağıttı, ‘Robin Hood’um dedi

Gasp ettiği paraları dağıttı, ‘Robin Hood’um dedi
İstanbul'da korsan taksicilik yapan Nurullah K. Küçükçekmece'den aracına 3 kişi aldı. Şahıslardan biri araca biner binmez Nurullah K.'ya silah doğrultarak "Biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Şüphelilerden biri Nurullah K.'ya silah çekerek gasp ettiği cep telefonundan mobil bankacılığına girip hesapta bulunan 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Aracı Taksim'de otoparka park eden ettiren şüpheliler, Nurullah K. ile ATM'ye gidip gasp ettiği parayı çekti. Şahıslar ardından parayı cadde üzerinde önüne gelene "Ben Robin Hood'um" diyerek dağıttı. Bu sırada kaçan Nurullah K. polisten yardım istedi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin Yiğit E. (18) ve Murat A. (18) ile Emir A. olduğunu tespit etti. Yiğit E. Küçükçekmece'de yakalandı. Kendisinin Robin Hood olduğunu söyleyen Yiğit E. çıkarıldığı mahkemece akıl hastanesine yatırıldı.

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Gasp ettiği paraları dağıttı, ‘Robin Hood’um dedi
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