Gastroantep Kültür Yolu Festivali’nde Gaziantep’in tatları 73 lezzet noktasında buluştu!

"GAZİANTEP'E SADECE ÜÇ LEZZET ÖNERMEK HAKSIZLIK OLUR"

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin ev sahibi Şef Mehmet Yalçınkaya, Gaziantep'in günün her saatinde farklı lezzetlerin deneyimlenebildiği özel bir gastronomi şehri olduğunu belirtti.

Gaziantep mutfağının çeşitliliğine dikkat çeken Yalçınkaya, "Gaziantep'e sadece üç lezzet önermek gerçekten haksızlık olur." diyerek, şehrin kahvaltıdan akşam yemeğine kadar uzanan zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilere öğle saatlerinde yuvalama, analı kızlı ve kuru dolma, akşam yemeklerinde ise alinazik ve farklı kebap çeşitlerini öneren Yalçınkaya, baklava ve katmerin de Gaziantep deneyiminin vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu söyledi. Gaziantep mutfağını diğer şehirlerden ayıran özellikleri değerlendiren Yalçınkaya, Mezopotamya coğrafyasının, tarihi ticaret yollarının ve baharat kullanımının şehrin yemek kültürünü şekillendirdiğini anlattı.

Gaziantep'te güneşten yararlanılarak hazırlanan salçalar, kurutulmuş biberler, patlıcanlar, kabaklar ve diğer yöresel ürünlerin mutfağın karakterini oluşturduğunu belirten Yalçınkaya, şehrin en önemli özelliklerinden birinin de evlerde hazırlanan geleneksel yemeklerin restoranlarda ziyaretçilere sunulabilmesi olduğunu vurguladı.

Lezzet Noktası Projesi sayesinde yalnızca tanınmış yemeklerin değil, daha az bilinen yöresel ürünlerin ve işletmelerin de görünürlük kazandığını belirten Yalçınkaya, gastronomi rotalarının ziyaretçilere şehirleri keşfetme konusunda rehberlik ettiğini ifade etti. Gaziantep'ten Adana, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'e uzanan geniş bir gastronomi rotasının da bu çalışmalarla daha görünür hale geldiğini dile getiren Yalçınkaya, projeye sağlanan destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına ve TGA'ya teşekkür etti.