Gastronominin kalbi Turkuvaz’da atacak

Gastronomi turizminin güncel trendleri, yeni ürün ve hizmetler ile sektördeki gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak. Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında dünyaya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor.