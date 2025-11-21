Gazdan zehirlendi sanıldı: Cinayet 8 ay sonra ortaya çıktı

Amasya Üçler Mahallesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kılıç, 8 ay önce evinde ölü bulunmuştu. Mutfaktan sızan gaz nedeniyle öldüğü sanılan yaşlı kadının, kendinden borç isteyen akrabası Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü, polisin 8 aylık çalışması sonucu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Mart ayında çay içmek için altını yaktığı ve açık unuttuğu ocaktan sızan gaz nedeniyle öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadının ölümü üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, yaşlı kadının cansız bedeninde DNA incelemesi yaptı.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda İstanbul'da yakalanan Haşim Özer, Amasya'ya getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in, 78 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'tan borç para istediği vermeyince yaşlı kadını evinde boğarak öldürdüğü öğrenildi.