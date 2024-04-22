Gazeteciler, yayın yasağı getiren Uğur Dündar’a tepkili: Basın özgürlüğüne inanmıyor

Gazeteci Uğur Dündar, Dilara G.'nin kendisine açtığı babalık davasında negatif çıkan DNA testi sonucuna itiraz edilmesinin ardından dosyaya gizlilik ve yayın yasağı getirtti. Uzun yıllardır "araştırmacı gazetecilik" söylemini kullanan Uğur Dündar'ın bu girişimi ise meslektaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

"UĞUR DÜNDAR, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE İNANMIYOR"

Gazeteci Ekrem Kızıltaş: "Oldukça şaşırtıcı, düşündürücü. Çünkü yıllardan beri kamuoyunun önünde olan ve gazeteciliği bir anlamda öne çıkararak bütün sınırları zorlayan bir kişinin, tabii ki kişisel mahremiyet gibi şeyler vardır ama kamuoyuna mal olan bir konuda, kendi hayatıyla alakalı kendisinin de söyledikleri muhataplarının da söyledikleri ortadayken bununla alakalı yayın yasağı getirmesi aslında çok savunduğunu zannettiğimiz basın özgürlüğü konusuna çokta fazla inanmadığını gösteriyor. 'Başkalarına dokunduğunda problem yok ama bana dokunuyorsa böyle bir şey olmamalı' demenin herhalde değişik bir şekliydi bu."

"YAZAMAZSIN KARDEŞİM"

Gazeteci Emin Pazarcı: "Uğur Dündar, hakkındaki babalık davasında gizlilik ve yayın yasağı kararı aldırmış. Şaşırmadım, tam da kendine uygun olanı yapmış! Bunlar böyledir, yıllarca medyaya hükmettiler. Yazılanların kontrolden çıkmasını istemezler. Hele hele başörtülü bir kişinin kızı olduğu iddiasını hazmedemezler. ANAP döneminde kendisine adaylık teklifi yapılmasının düşünüldüğünü yazmıştım. Öfke ile aradı, 'yazamazsın kardeşim' dedi. Onların düşüncesini ve benim gazeteciliğimi sansürlemeye çalıştı. Cevabını da aldı tabi."

"KENDİSİNE GELİNCE ÖZEL HAYAT!"

Gazeteci Fatih Selek, "Kendisine gelince özel hayat!" diyerek şunları yazdı: "Dündar, mahkemeye koşmuş. 'Bana itibar suikastı yapılıyor. Ahlak dışı yorumlar yazılıyor. Özel hayatımın korunması için yayın yasağı istiyorum' demiş. Mahkeme de kabul etmiş. Kendisinin milletin özel hayatlarını nasıl delik deşik edip ölüme sürüklediğini çok iyi biliriz. Dileriz ki yaşattığını yaşamasın!"

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