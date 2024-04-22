Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!

NÜFUSTA HEPSİNİN BABA İSMİ EROL!

Programda en dikkat çekici detay ise Suphiye Orancı'nın evlilik dışı dünyaya gelen 4 kızının da nüfustaki baba isimlerinin Erol olmasıydı. Programa katılan ve Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici, Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki bir genç ile aşk yaşadığını hatta bu ilişkiden bir erkek çocuğu olduğunu anlattı. "Suphiye, Erol adında mahallenin delikanlısıyla sevgili olmuştu. Bu Erol'dan bir erkek çocuğu olduğunu duymuştuk sonra çocuğu Erol'un annesine eve bırakmış. Baba ismi olarak Erol'un adını vermesi buradan olabilir. Sonra aile mahalleden taşındı" ifadelerini kullandı.