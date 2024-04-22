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Haberler Yaşam Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:21

Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!

Yeşilçam'ın çınarı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Orancı'nın evlilik dışı doğan 4 kızının da nüfustaki baba isimlerinin Erol olması ise kafaları karıştırdı! Programa katılan bir izleyici "Suphiye'nin Erol'dan erkek çocuğu vardı" açıklaması sonrası milyonlar şaştı kaldı. Balmumcu'da restoranı, Bebek'te dairesi olduğu bile iddia edilen Erol'a ise Müge Anlı ulaştı. Anlı, Suphiye ile aşk yaşadığı iddia edilen gizemli Erol hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!

Türkiye, magazin dünyasındaki pek çok ismi uzanan evlilik dışı ilişki ağıyla sarsıldı! Duygu Nebioğlu, 35 yılın ardından 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı. Annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkiden 4 kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyleyen Nebioğlu, "Ablam Dilara Gülatan'ın babası da ünlü bir isim" açıklamasını yaptı.

Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!

UĞUR DÜNDAR'A BABALIK DAVASI AÇTI

Dilara Gülatan ise "Annem babamın Uğur Dündar olduğunu söylemişti" diyerek ünlü gazeteciye babalık davası açtı. Ancak adli tıpta yapılan DNA incelemesi sonucu Uğur Dündar, Dilara'nın babası çıkmadı! Olayların iyice çıkmaza girmesi üzerine Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

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Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!

ALMANYA'DA YAŞIYOR İKİ KIZI DAHA VAR

Ablalarının gerçek babasını bulmasına yardımcı olmak isteyen Duygu Nebioğlu, Almanya'da yaşadığı ve iki kızı daha olduğu öğrenilen annesini bulmak için çağrı yaptı. Canlı yayına katılan izleyicilerin anlattıkları karşısında tüm Türkiye şaştı kaldı!

Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!

NÜFUSTA HEPSİNİN BABA İSMİ EROL!

Programda en dikkat çekici detay ise Suphiye Orancı'nın evlilik dışı dünyaya gelen 4 kızının da nüfustaki baba isimlerinin Erol olmasıydı. Programa katılan ve Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici, Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki bir genç ile aşk yaşadığını hatta bu ilişkiden bir erkek çocuğu olduğunu anlattı. "Suphiye, Erol adında mahallenin delikanlısıyla sevgili olmuştu. Bu Erol'dan bir erkek çocuğu olduğunu duymuştuk sonra çocuğu Erol'un annesine eve bırakmış. Baba ismi olarak Erol'un adını vermesi buradan olabilir. Sonra aile mahalleden taşındı" ifadelerini kullandı.

Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!
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