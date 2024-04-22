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Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
13:21
Suphiye Orancı’nın oğlunun babası olduğu iddia edilmişti: Türkiye’nin merak ettiği Erol konuştu!
Yeşilçam'ın çınarı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Orancı'nın evlilik dışı doğan 4 kızının da nüfustaki baba isimlerinin Erol olması ise kafaları karıştırdı! Programa katılan bir izleyici "Suphiye'nin Erol'dan erkek çocuğu vardı" açıklaması sonrası milyonlar şaştı kaldı. Balmumcu'da restoranı, Bebek'te dairesi olduğu bile iddia edilen Erol'a ise Müge Anlı ulaştı. Anlı, Suphiye ile aşk yaşadığı iddia edilen gizemli Erol hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.