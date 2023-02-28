Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 3 bin kişilik Kalyon konteyner kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:44 Son Güncelleme: 28.2.2023 14:48

Gaziantep'te 3 bin kişilik Kalyon konteyner kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kalyon Holding tarafından 52 dönüm araziye kurulan 3 bin kişilik konteyner kentte kalan afetzedeler, sosyal donatılarla eğitimden sağlığa her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor.

Gaziantep’te 3 bin kişilik Kalyon konteyner kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 52 dönüm araziye kurulan 3 bin kişilik konteyner kentte kalan afetzedeler, sosyal donatılarla eğitimden sağlığa her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kentin kurulumunu yapan Kalyon Holding'in proje müdürü Ecdat Aykılıç, AA muhabirine, kentin 52 dönüme kurulduğunu belirtti.

Alanın, vatandaşların yaşamlarını rahatlıkla sürdürebileceği şekilde planlandığına dikkati çeken Aykılıç, "Sosyal marketler, gıda marketleri, kadın-erkek kuaförleri, çamaşırhane, duşa kabin, çocuk spor ve oyun alanları ile okulların bulunduğu, insanların rahat edebileceği alanın tasarımını 10 gün içinde tamamladık. Onun dışında odaların tüm tefrişatını da yaptık." diye konuştu.

Aykılıç, tuvalet ve banyosu ayrı 480 yaşam odasının bulunduğunu, holdingin yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu'nun talimatı üzerine tüm ekipmanların seferber edilmesi dolayısıyla kısa sürede işlemleri bitirdiklerini ifade etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek biriminin de alanda hizmet verdiğine değinen Aykılıç, yemekhane bölümünde saatte 1000 ekmek çıkarabilen fırının bulunacağını söyledi.

Aykılıç, kentin enerji ihtiyacının üçte birinin kurulumu yapılan güneş panellerinden karşılandığını aktararak, sistemin işletmesini AFAD'ın yapacağını kaydetti.

Konteyner kentte kalan Hatice Evren, torunlarıyla burada yaşadığını söyledi.

Evren, çok büyük bir afet yaşadıklarını vurgulayarak, "Çok kötü deprem geçirdik, ondan sonra da devlet sağ olsun hemen yardıma ulaştı. Her şeyimizi karşıladılar. Allah razı olsun verenlerden, getirenlerden, herkesten. Oyun alanları da çok güzel, torunlarım oynuyorlar." dedi.

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Gaziantep'te 3 bin kişilik Kalyon konteyner kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
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