Nurdağı-Türkoğlu karayolunun Belpınar mevkiinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen hafif ticari araç kontrolden çıkarak metrelerce aşağıdaki alana yuvarlandı. Ortalığın kan gölüne döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te çifte kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

Nurdağı-Bahçe istikameti Arıcalıklı mevkiinde meydana gelen kazada ise 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalarda yaşamlarını yitiren 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.