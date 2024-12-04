Gaziantep'te çifte kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.
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