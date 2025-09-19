Gaziantep’te korkutan kaza: 2 çocuğun durumu ağır!

2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi Kamile El Muhammed, çocukları Abdullah, Nasır, Emel ve Şehed El Muhammed yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.