Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te korkutan kaza: 2 çocuğun durumu ağır!
Giriş Tarihi: 19.9.2025 15:30

Gaziantep'te otomobil, hafif ticari aracın çarpması sonucu ters dönerek yol kenarına uçtu. Kazada aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tali yoldan ana yola girmeye çalışan Muhammed El Abdullah idaresindeki otomobil, Yusuf Şahan idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak ters döndü.

2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi Kamile El Muhammed, çocukları Abdullah, Nasır, Emel ve Şehed El Muhammed yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

