Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı 19.09.2025 | 15:34 Gaziantep'te tali yoldan ana yola girmeye çalışan otomobil, hafif ticari aracın çarpması sonucu ters dönerek yol kenarına uçtu. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralanırken 2 çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tali yoldan ana yola girmeye çalışan Muhammed El Abdullah idaresindeki 27 AVJ 331 plakalı otomobil, Yusuf Şahan idaresindeki 46 P 2288 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak ters döndü. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte eşi Kamile El Muhammed, çocukları Abdullah, Nasır, Emel ve Şehed El Muhammed yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.