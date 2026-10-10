Haberler Yaşam Haberleri Gazinodan genç kızlara ahlaksız teklif: Skandal yayın sonrası 'Reşo' tutuklandı! İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:01

Gazinodan genç kızlara ahlaksız teklif: Skandal yayın sonrası 'Reşo' tutuklandı! İstenen ceza belli oldu

Yalov'da, kız arkadaşı ile birlikte gittiği gazinoda sanal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden 'Reşo' takma adıyla, genç kızları bu gibi iş yerlerinde çalışmaya davet edince tutuklanan Tevfik Beyhan (35) ile ifadesi sonrası serbest bırakılan kız arkadaşı hakkında ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
  • ABONE OL

Yalova'da, ağustos ayında, kız arkadaşı Dilan P. ile gazinoya giden Tevfik Beyhan, arkadaşının yanında, bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı. 'Reşo' takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet ederek, "Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok" diye çağrıda bulundu.

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Beyhan, bir başka paylaşımında ise "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.

KIZ ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Yalova'da yapılan sanal medya canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan'ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini öğrendi. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Beyhan'ı Bursa'da, kız arkadaşını ise Yalova'da gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Beyhan tutuklanırken kız arkadaşı serbest bırakıldı.

'SARHOŞTUM' SAVUNMASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tevfik Beyhan, Bursa'da gazinoda garson olarak çalıştığını belirtip, "Dilan P. ile olaydan iki ay önce sosyal medya üzerinden tanıştık. O akşam kendisiyle eğlenmek için gazinoya gittik. Alkolün etkisiyle ne söylediğimi bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Dilan P. ise savunmasında, 'Reşo' takma adıyla tanıdığı Tevfik Beyhan'ın daveti üzerine gece eğlenmek için gazinoya gittiğini söyledi. Gazinodaki gürültü nedeniyle erkek arkadaşının ne söylediğini duymadığını belirten Dilan P., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

3 YIL HAPİS, 2 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZALARI İSTENİYOR

Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma sonrası tutuklu sanık Tevfik Beyhan ve kız arkadaşı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis, 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video

Tevfik Beyhan ve kız arkadaşının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YALOVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazinodan genç kızlara ahlaksız teklif: Skandal yayın sonrası 'Reşo' tutuklandı! İstenen ceza belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA