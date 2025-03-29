Haberler Yaşam Haberleri Gazipaşa’da patpat devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 29.3.2025 11:06 Son Güncelleme: 29.3.2025 11:12

Gazipaşa’da patpat devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ‘patpat’ olarak tabir edilen motorlu tarım aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Hasan Kocabaş (61) hayatını kaybederken sürücü Hasan Akbaş kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gazipaşa’da patpat devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Gazipaşa ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Akbaş yönetimindeki 'patpat' diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Kocabaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan tüm müdahaleye rağmen Hasan Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş'ın cenazesi Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.

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Gazipaşa’da patpat devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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