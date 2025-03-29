Gazipaşa’da patpat devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Gazipaşa ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Akbaş yönetimindeki 'patpat' diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Kocabaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan tüm müdahaleye rağmen Hasan Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş'ın cenazesi Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.