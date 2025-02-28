Geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerine yön veren zirve

Havacılık, uzay, savunma ve mühendislik alanlarında çalışan sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler, zirvede bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'nden Bülent Avenoğlu, Turkish Technic'ten Melih Karakaş, Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) Fatih Dulkan, Roketsan'dan Bekir Narin, Assan Group'tan Gürcan Okumuş gibi önemli isimler zirvede konuşmacı olarak yer aldı.

GENÇLERİN GÖZÜ UZAYDA, HEDEFİ GELECEKTE

Zirvenin açılış konuşmasını yapan AYBÜ Havacılık ve Uzay Kulübü Başkanı Osman Berkay Güleş, kulübün 2017 yılında, havacılık ve uzay alanında farkındalık yaratmak ve öğrencileri sektörle buluşturmak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

"Bugün burada, sektörün öncü isimleriyle bir araya gelerek geleceğe dair ilham almak ve bu alandaki gelişmelere yön vermek için toplandık. Bu etkinlik, sadece bilgi edinmekle kalmayıp, sektör profesyonelleriyle bağ kurabileceğimiz, sorularımıza yanıt bulabileceğimiz ve kariyer yolculuğumuzun ilk adımlarını atabileceğimiz eşsiz bir fırsat sunuyor," diyen Güleş, havacılık ve uzay teknolojilerine duydukları tutkuyla bu alanda önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

GELECEĞİN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE'NİN İMZASI OLACAK

Havacılık ve uzay sektörüne öğrencilik yıllarından itibaren katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Güleş, "Henüz öğrenciyken sektöre destek olmak, geleceğin havacılık nesillerini hazırlamak için çıktığımız bu yolda umarım faydamız dokunmuştur," ifadelerini kullandı.

Büyük bir katılımla gerçekleştirilen zirve, hem akademik hem de sektörel açıdan önemli bir buluşma noktası oldu. Etkinliğin sonunda, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasında bilgi alışverişi sağlanırken, gelecekteki iş birliklerine dair önemli adımlar atıldı.

"DAHA BÜYÜK HAYALLER KURMAYA, DAHA İLERİYE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Zirvenin kapanışında teşekkürlerini sunan Güleş, "Geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerinde bizlerin de imzası olacak. Hep birlikte daha büyük hayaller kurmaya, daha ileriye gitmeye devam edeceğiz," diyerek etkinliğin yalnızca bir buluşma değil, aynı zamanda bir vizyonun başlangıcı olduğuna vurgu yaptı.