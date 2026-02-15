Geleneksel kıyafetler bez bebeklerde

İzmir'de yaşayan bez bebek ustası Songül Kıran, çocukluğunda anneannesinden öğrendiği geleneksel bez bebek kültürünü, gençlik yıllarında ilgilendiği folklor danslarıyla aşina olduğu geleneksel giyim tarzıyla geliştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip bez bebek ustası Kıran, "Kızıma, yeğenlerime, arkadaşlarımın çocuklarına her zaman bebek yapıp hediye ettim. Bir gün evde anneannemle yaptığım, kızımın da oynadığı bir bez bebek elime geçti; yeni teknikler denedim. Anneannemin yaptığını geliştirerek, günümüze uyarladım" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!