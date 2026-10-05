Geleneksel sanat ile çağdaş sanat biraraya getirildi

İstanbul Kültür Yolu Festivali
kapsamında Rami Kütüphanesi
'nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara esnek soğuk porselen hamurunun özellikleri ve şekillendirme teknikleri anlatıldı, fırınlama gerektirmeden havayla temas ederek kuruyan hamurla çalışma yapıldı. Esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya gerçekleştirdiği atölyeye ilişkin, "Kültür Yolu Festivali, sanatı ve sanatçıyı toplumla buluşturan çok kapsamlı bir festival. Ben esnek soğuk porselen sanatçısı olarak burada görev yapıyorum. Sergi açtık. Yaptığım çalışma alanı çağdaş, modern bir sanat olmasına rağmen burada geleneksel sanatlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çok güzel bir bütünlük arz ediyor" dedi. Esnek soğuk porselenin özelliklerini anlatan Sarpkaya, "Esnek soğuk porselen, tarifi yani reçetesi bana ait olan bir hamur. Bu hamur esnek bir yapıya sahip, kırılmıyor. Havayla temas halinde kuruyan ve daha sonra da kullanılabilen çok özel bir hamur. Çok ince açılabilmesi ve rahat kullanılabilmesi önemli. Bu yüzden şu an halk eğitimlerde ve sanat atölyelerinde ciddi bir talep gördü. Bu modern, yeni döneme ait bir sanat ve burada yaptığımız çalışmalar çok hassas çalışmalar. En büyük farkı kırılmaması ve bir fırınlamaya gerek duymadan havayla temas ederek kuruması. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Gelin tacı, gelin buketi, yaka iğneleri ve ev dekorasyonunda farklı tasarımlara dönüştürebiliyoruz. Bununla ilgili bir proje hazırlıyoruz. Yıkanabilir bir özelliğe de sahip. Daha kalın formlarda da çalışabiliyoruz" diye konuştu.