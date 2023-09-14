Genç kızı sokak ortasında öldürdü

Kayseri'de yaşayan Edanur Çoban (18), bu yıl girdiği üniversite sınavında Erciyes Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Okul harçlığı için yaz döneminde bir restoranda garson olarak çalışmaya başlayan Edanur Çoban, bir süre önce 1.5 yıllık sevgilisi Osman Ç.'den (21) ayrıldı. Bu durumu gururuna yediremeyen Osman Ç., barışma talepleri de reddedilince, önceki akşam genç kızın çalıştığı restoranın yakınlarında pusu kurup beklemeye başladı. Mesaisi bittikten sonra eve gitmek için işyerinden çıkan Edanur Çoban'ı takibe alan Osman Ç., Anbar Mahallesi'nde durdurdu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Edanur Çoban hızla uzaklaşmak istedi. Bu sırada yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Osman Ç., genç kızı sırtından vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, Osman Ç. ise kaçtığı Nevşehir'in Avanos ilçesinde yakalandı. Genç kızı öldürdüğü tüfeği, birkaç gün önce internet üzerinden satın aldığı belirlenen Osman Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.