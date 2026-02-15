Genç mühendisin canına mal olan deterjanlı kahve soruşturmasında yeni perde!

Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ayben Özçilingir Turtura (27) arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Tedavisinin ardından Ayben Özçilingir Turtura hastaneden taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DETERJAN DOLU ŞİŞEDEN KAHVE

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. Gülsüm Sude Ö.(26) işletme sahibi, ablası Sıla Nur Ö.'nün (28) ise, işletmenin çalışanı olduğu tespit edildi. Kahveyi yapan Münire A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi Sıla Nur Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.

EV HAPSİ

Konuyla ilgili baba Engin Ö. ve işletme sahibi Gülsüm Sude Ö.'nün bilgisine başvuruldu. Adliyeye sevk edilen Münire A. ve Sıla Nur Ö. hakkında ise, 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kafe ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.

DOSYA UZLAŞTIRMADA

Konuyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında isnat edilen 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu uzlaşma kapsamında suç olması nedeniyle dosya uzlaştırmacıya atandı. Mağdur ve şüpheliler arasındaki anlaşma konusu önümüzdeki günlerde belli olacak. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı taktirde şüpheliler hakkında kamu davası açılacak.