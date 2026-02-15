Gezgin çift, 2 yılda 22 ülke gezdi... Müzik ve resim yaparak otostopla dünyayı dolaşıyorlar

Konya'da 2023 yılında hayatlarını birleştiren resim öğretmeni Vesile ve bir fabrikada dış ticaret uzmanı olarak görev yapan Ali Topal çifti, ezber bozan kararla klasik bir düzen kurmak yerine dünyayı keşfetmek için yollara düştü. Üniversite yıllarından beri dünyayı gezme hayali kuran çift, evliliklerinin 8'inci ayında bu hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

"Ne olacak, yapamazsak geri döneriz" düşüncesiyle işlerinden istifa eden genç çift turlarına İran, Gürcistan ve Balkan ülkelerinden başladı. Hayatlarını 2 yıldır yollarda sürdüren Vesile ve Ali Topal çifti, otostop çekerek 22 ülke gezdi. Gittikleri ülkelerde bir süre konaklayıp, bileklik satıp müzik ve resim yaparak para kazandıktan sonra bir sonraki ülkeye geçen çift, şu an Hong Kong'da yaşamlarını sürdürüyor. Topal çifti, gittikleri ülkelerde Türk ezgilerini de kullanarak yaptıkları müziklerle Türk kültürünü de tanıtmaya çalışıyor.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİZ"

Yola çıktıklarından beri hiç pişmanlık duymadıklarını belirten Vesile Topal, "Sürekli bir arada olmamız evliliğimizi de güçlendirdi. Bu yolculuğun bu kadar uzun olmasını hep istiyorduk ama kafamızda bazı sorular vardı. O nedenle ilk önce yakın ülkeleri tercih ettik. Birçok eksiğimizi görüp tamamladıktan sonra, Güney Doğu Asya'ya geldik. Daha çok ülke gezip, daha çok insan tanımak istiyoruz. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Asıl bu tura çıkmasaydık ömür boyu pişmanlık duyardık" dedi. Çiftin bir sonraki durağı Endonezya olacak.