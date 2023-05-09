Giresun’da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa

ÖZEL BİR BESİN TAKVİYESİ UYGULANDI

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde Giresun ilinde annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 yavru ayımız bulunmuş. Arazi çalışmaları yapıldığında anne bulunamamış ve Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayımız geldi. Yavrularımızın kontrolleri, burada görevli uzman veteriner hekimlerimizce yapılmış, 2 tanesinin erkek birinin dişi olduğu tespit edilmiştir. Sıvı kaybı olduğu ve stresli oldukları, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığı görülmüş, daha sonra özel bir besin takviyesi uygulanmaya başlanmıştır.