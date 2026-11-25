Gizli kameralar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte fark edilmesi giderek zorlaşan araçlara dönüştü. İlk bakışta sıradan bir üçlü priz gibi görünen bazı cihazlar, aslında bulundukları ortamı görüntüleyebilen ve kayıtları uzaktan aktarabilen kameralar barındırıyor. Üstelik bu cihazlara ulaşmak da sanıldığı kadar zor değil. İnternet üzerinden satışa sunulan ürünler, çoğu zaman bebek veya evcil hayvan takibi gibi masum gerekçelerle pazarlanıyor. Ancak bu ürünlerin bazıları, kişilerin bilgisi ve rızası dışında görüntü veya ses kaydı almak amacıyla kullanılabiliyor.