Gizli kameralar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte fark edilmesi giderek zorlaşan araçlara dönüştü. İlk bakışta sıradan bir üçlü priz gibi görünen bazı cihazlar, aslında bulundukları ortamı görüntüleyebilen ve kayıtları uzaktan aktarabilen kameralar barındırıyor. Üstelik bu cihazlara ulaşmak da sanıldığı kadar zor değil. İnternet üzerinden satışa sunulan ürünler, çoğu zaman bebek veya evcil hayvan takibi gibi masum gerekçelerle pazarlanıyor. Ancak bu ürünlerin bazıları, kişilerin bilgisi ve rızası dışında görüntü veya ses kaydı almak amacıyla kullanılabiliyor.
ANTALYA'DAKİ OLAY TEHLİKENİN BOYUTUNU ORTAYA ÇIKARDI
Gizli kameralarla ilgili son dikkat çeken olay Antalya'da yaşandı. Tamirat için bir eve giren tesisatçının, su borularını onarma bahanesiyle evin banyosuna gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, özel hayatın gizliliğini ihlal ve taciz suçlamalarıyla tutuklandı. Yaşanan olay, evlerin dahi kişilerin bilgisi dışında görüntü alınabilecek alanlara dönüşebildiğini gösterirken gizli kamera tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.
9 BİN LİRAYA SATILIYOR! GİZLİ KAMERALAR SIRADAN EŞYALARA GİZLENİYOR
ATV'nin haberine göre data kurtarma ve bilişim uzmanı Mesut Gökalp, piyasada böcek olarak adlandırılan ve kişisel verilerin ihlal edilmesine yol açabilen cihazların bulunduğunu belirtti. Uzman, bazı prizlerin içerisine kamera ve mikrofon yerleştirildiğini, bu ürünlerin sanal alışveriş platformlarında yaklaşık 9 bin liraya satıldığını aktardı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ADI ALTINDA PAZARLANIYOR
Gökalp, söz konusu cihazların yalnızca kamera kaydı almakla sınırlı olmadığını, bazılarında gizli dinleme ve takip özelliklerinin de bulunduğunu ifade etti. Ürünlerin bebek ve evcil hayvan takibi gibi gerekçelerle satışa sunulabildiğine dikkat çeken uzman, bu tür cihazların farklı amaçlarla da kullanılabildiğini vurguladı.
GİZLİ KAMERA NASIL ANLAŞILIR? UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Gizli kameraların gündelik eşyaların içerisine yerleştirilebilmesi, fark edilmelerini zorlaştırıyor. Özellikle konaklama alanlarında, ortak kullanım yerlerinde ve eve giren kişilerin ardından şüpheli eşyalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, gizli görüntüleme ve dinleme cihazlarına karşı teknolojik önlemlerin de bulunduğunu belirtiyor. Mesut Gökalp, sinyal bozucu cihazların bu tür izleme ve dinleme faaliyetlerini engellemek amacıyla kullanılabildiğini söyledi.
GİZLİ KAMERA SATMANIN VE KULLANMANIN CEZASI VAR
Gizli kamera tehlikesinin yanı sıra bu cihazların satışı ve kullanımı da hukuki tartışmaların odağında. Avukat İyaz Çimen, mevcut cezaların caydırıcılığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek cihazların verici özellikleri nedeniyle satışlarının belirli prosedürlere bağlanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Uzmanlar ise özel hayatın gizliliğini tehdit eden bu cihazlara karşı hem yasal düzenlemelerin hem de bireysel güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.