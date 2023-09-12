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Giriş Tarihi: 12.9.2023

Go-kart kazasına soruşturma

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Go-kart kazasına soruşturma
Irak'tan, ailesiyle birlikte tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 15 yaşındaki Lara Ali Turki Aljanabad, 29 Ağustos'ta kask takmadan bindiği go-kart aracına saçlarını kaptırdı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Lara'nın başından kopan saçlı deri, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yeniden yerine dikildi.



Yaşadıklarını anlatan Lara Ali Turki Aljanabad, "Saçlarımı toplamıştım. İşletmeciler, 'Hava sıcak, kask takmana gerek yok' dediler. Sürüş anında bir anda açılan saçım, motora dolandı. Büyük acı yaşadım. O anı anlatamam" dedi. Go-kart işletmecileri ise genç kızı kask takması için uyardıklarını, ancak havanın sıcak ve nemli olması nedeniyle takmadığını söyledikleri öğrenildi. Ailenin de şikâyetçi olduğu işletme hakkında soruşturma başlatıldı.

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Go-kart kazasına soruşturma
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