Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi şimdi dünya sahnesinde: Avrupa’nın kalbinde sergilenecek!

GÖBEKLİTEPE VE TAŞ TEPELER ULUSLARARASI SAHNEDE

Berlin'de ilk kez düzenlenecek olan sergi, Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler'in kültürel ve bilimsel önemini uluslararası platformda güçlü biçimde tanıtacak. Türkiye'den Berlin'e getirilen bu eşsiz Neolitik eserler, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbeklitepe'nin önemini bir kez daha gözler önüne serecek. Daha önce Roma Kolezyumu'nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı, Berlin ayağıyla Avrupa'daki görünürlüğünü daha da artıracak.