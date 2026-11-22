İstanbul Güngören
'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında, göçük altında kalan 50 yaşındaki işçi Mustafa Sekmen, ekiplerin çalışmasıyla göçükten ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün saat 17.40 sıralarında Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Temel kazısı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Bu sırada inşaatta çalışan 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altında kaldı. Durumu ağır olan Mustafa Sekmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İş makinesini kullanan kepçe operatörü Selim Ç. (35) ile firma çalışanı Emin Emrullah K. (19) gözaltına alındı.