Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? Gönül Dağı’ndan şoke eden fragman!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Üçüncü sezonuyla da izleyicileri ekran başına toplayan dizinin merakla beklenen 68. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; evinde tanımadığı bir adamı gören Cemile, kaçmaya çalışırken merdivenlerden yuvarlandı. Bu sahnenin ardından Cemile ve bebeğine ne olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı? İşte, Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı ve tüm merak edilenler…