Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? Gönül Dağı’ndan şoke eden fragman!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Üçüncü sezonuyla da izleyicileri ekran başına toplayan dizinin merakla beklenen 68. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; evinde tanımadığı bir adamı gören Cemile, kaçmaya çalışırken merdivenlerden yuvarlandı. Bu sahnenin ardından Cemile ve bebeğine ne olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı? İşte, Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı ve tüm merak edilenler…
TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 68. bölüm 2. fragmanında Cemile'nin merdivenlerden düştüğü görüldü. Evine giren hırsızı görünce yardım çığlıkları atan Cemile, kaçmaya çalıştığı sırada merdivenlerden yuvarlandı.
Bu sahne sonrası Cemile'nin ölüp ölmeyceği ve bebeğine ne olacağı merak konusu oldu. Cemile'nin ölmeyeceği düşünülürken bebeğinin akıbeti, yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.
Fragman sonrası Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya'nın dizideki akıbeti de merak konusu oldu. Nazlı Pınar Kaya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili ne yapımdan ne de oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.
Merak konusu olan tüm soruların yanıtı, yeni bölümle birlikte belli olacak.