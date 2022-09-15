Haberler Yaşam Haberleri Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? Gönül Dağı'ndan şoke eden fragman!
Giriş Tarihi: 15.9.2022 13:54

Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? Gönül Dağı'ndan şoke eden fragman!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 68. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda, bebek bekleyen Cemile’nin merdivenlerden düştüğü görüldü. Bu sahnenin ardından Cemile’ye ne olacağını merak eden dizinin hayranları, ‘’Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? İşte, Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı

Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? Gönül Dağı’ndan şoke eden fragman!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Üçüncü sezonuyla da izleyicileri ekran başına toplayan dizinin merakla beklenen 68. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; evinde tanımadığı bir adamı gören Cemile, kaçmaya çalışırken merdivenlerden yuvarlandı. Bu sahnenin ardından Cemile ve bebeğine ne olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı? İşte, Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı ve tüm merak edilenler…

GÖNÜL DAĞI 68. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI CEMİLE ÖLECEK Mİ, BEBEĞİ KURTULACAK MI?

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 68. bölüm 2. fragmanında Cemile'nin merdivenlerden düştüğü görüldü. Evine giren hırsızı görünce yardım çığlıkları atan Cemile, kaçmaya çalıştığı sırada merdivenlerden yuvarlandı.

Bu sahne sonrası Cemile'nin ölüp ölmeyceği ve bebeğine ne olacağı merak konusu oldu. Cemile'nin ölmeyeceği düşünülürken bebeğinin akıbeti, yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

NAZLI PINAR KAYA GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILACAK MI?

Fragman sonrası Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya'nın dizideki akıbeti de merak konusu oldu. Nazlı Pınar Kaya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili ne yapımdan ne de oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

Merak konusu olan tüm soruların yanıtı, yeni bölümle birlikte belli olacak.

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Gönül Dağı Cemile ölecek mi, bebeği kurtulacak mı? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı? Gönül Dağı'ndan şoke eden fragman!
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