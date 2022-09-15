TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 17 Eylül Cumartesi akşamı 68. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, bebek bekleyen Cemile’nin merdivenlerden düştüğü görüldü. İşte, Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı…

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 68. Bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda, evinde tanımadığı bir adamı gören Cemile, kaçmaya çalışırken merdivenlerden yuvarlandı. Bu sahnenin ardından Cemile ve bebeğine ne olacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı ve tüm merak edilenler…