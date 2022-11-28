Görme engelli hafız Ravzanur ziyareti SABAH’a anlattı: ‘Tayyip dedeme kendi ellerimle kek ve çay yaptım’





Kendi ellerimizde Tayyip dedeme kek ve çay yaptım. Kekimi çok beğendiği söyledi. Bize çok samimi davrandı, sohbet etti. Derslerimi, okulumu, hafızlığımın nasıl olduğunu sordu. Çok sağ olsun bize hediyeler getirmiş. Daha öncede görüşmüştük. Tekrar görüşmeyi çok istiyorum" diye konuştu.