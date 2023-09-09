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Giriş Tarihi: 9.9.2023

Göz göre göre o bungalovlar yapıldı

İğneada’da 6 kişinin hayatını kaybettiği turistik tesisin kurulduğu alanın 4 yıl önce yine sel baskınına uğradığı ortaya çıktı. Selde belde sakinlerinin canlarını zor kurtardığı öğrenildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Göz göre göre o bungalovlar yapıldı
Pazartesi günü başlayan sağanak yağışın ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği bungalov evlerin olduğu alanda 4 yıl önce de benzer bir baskının yaşandığı ortaya çıktı.



İğneada'nın Deniz Mahallesi Muhtarı Bülent Girgin, "O zaman orada o tesis yoktu. Tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Birkaç vatandaşımız araç içinde yakalanmıştı, ama kimse zarar görmedi. Bu son olayda jandarmamız defalarca anons etti, milleti uyardı. Oradaki tesis keşke uyarıları dikkate alıp herkesi boşaltsaydı" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan gözaltı kararı verilen tesisin sahibi Bülent Bayrak ve ortaklarıyla ilgili yakalama çalışmaları sürüyor.

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Göz göre göre o bungalovlar yapıldı
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