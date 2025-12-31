Gram altında 5 haneli rakam mümkün mü? İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcısını üzecek tahmin

Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü.

2025 yılının son günlerinde rekor seviyelerden sert düşüşle kapatan altın ve gümüş fiyatları 2026'da nasıl bir yol izleyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu. Tarih ve rakam veren İslam Memiş, treni kaçıran yatırımcılar için alım fırsatını da açıkladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN 2025 ÇOK İYİ GEÇTİ

2025 yılında emti fiyatlarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, gümüşün yüzde 200 kazançla yılı şampiyon kapattığını söyledi. İslam Memiş, "2025 yılı, enflasyonist ortamlar, savaş riskleri ve faiz indirimlerinin gölgesinde değerli metaller için oldukça kazançlı bir dönem oldu. Altın, gümüş, platin ve bakır gibi metaller "güvenli liman" olma özelliğini sürdürürken, yılın şampiyonu gümüş oldu. Gümüş, gram bazında %200, ons bazında ise yüzde 156 oranında bir getiri sağlayarak yatırımcısını ihya ederken; gram altın yüzde 110, ons altın ise yüzde 77 civarında kazanç sağladı." dedi.