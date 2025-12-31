Gram altında 5 haneli rakam mümkün mü? İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcısını üzecek tahmin

Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü.
2025 yılının son günlerinde rekor seviyelerden sert düşüşle kapatan altın ve gümüş fiyatları 2026'da nasıl bir yol izleyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu. Tarih ve rakam veren İslam Memiş, treni kaçıran yatırımcılar için alım fırsatını da açıkladı.
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN 2025 ÇOK İYİ GEÇTİ
2025 yılında emti fiyatlarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, gümüşün yüzde 200 kazançla yılı şampiyon kapattığını söyledi. İslam Memiş, "2025 yılı, enflasyonist ortamlar, savaş riskleri ve faiz indirimlerinin gölgesinde değerli metaller için oldukça kazançlı bir dönem oldu. Altın, gümüş, platin ve bakır gibi metaller "güvenli liman" olma özelliğini sürdürürken, yılın şampiyonu gümüş oldu. Gümüş, gram bazında %200, ons bazında ise yüzde 156 oranında bir getiri sağlayarak yatırımcısını ihya ederken; gram altın yüzde 110, ons altın ise yüzde 77 civarında kazanç sağladı." dedi.
GÜMÜŞTE "KÖPÜK" UYARISI
Son dönemde gümüş fiyatlarında yaşanan agresif yükselişlerin teknik bir "köpük" oluşturduğunu belirten İslam Memiş, fiyatlarda düzeltme sürecinin başladığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Gümüşte yaşanan sert düşüşün teknik bir düzeltme yerine Çin tarafında yaşanan gelişmeler nedeniyle olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Her ne kadar gümüş tarafında olsak da yatırımcıyı uyarıyoruz. Gümüşte Asya ile Avrupa arasındaki fiyat farkı kapanıyor. İki gün önce yüzde 10, dün yüzde 2 bugün ise yüzde 6,5 değer kaybı var. Ons gümüşte 80 dolardan 71-72 dolar bandına düşüştü. Düşüşün 65-67 dolara kadar devam etmesini bekliyorum. Türkiye'de ilk kez gümüşün fiyatı üç haneli rakamlara yükseldi. Gram gümüş 105 TL'ye kadar yükseldi. Gram tarafında şuanda 98-99 TL fiyatlama var. Gümüşün ons ve TL bazında düşüşlerini bekliyoruz." diye konuştu.
Altın ve gümüş 2026'da da kazandıracak mı? İslam Memiş'ten küçük yatırımcıya öneriler | Video
ELİNİZDEKİ GÜMÜŞÜ ALTIN İLE TAKAS EDİN
Uzman isim, elinde gümüş bulunan yatırımcılara, gümüşün değerli olduğu bu dönemde nakit yerine altın ile takas (rasyo üzerinden) yapmalarını önerdi. İslam Memiş, "Altın ve gümüş rasyosu çok önemliydi. 2026'da beklediğimiz 57 seviyesi geçen hafta görüldü. Bu nedenle gümüş yatırımcısına ciddi anlamda kazandırdı. "Elimde gümüş var ne yapmalıyım?" diye soranlara gümüşü altın ile takas etmelerini öneriyorum. Altın ve gümüş rasyosu geriledikçe, altın daha ucuz, gümüş daha değerli konuma geliyor. Bu yüzden nakit ihtiyacı olmayanlar, gümüşü, dolar ya da TL yerine altın ile takas edebilir." diye konuştu.
ALTIN VE GÜMÜŞE BEL BAĞLAYAN ÜZÜLECEK
2026 yılına dair altın fiyatları için tahminlerini paylaşan Memiş, yılın ilk yarısında rekorlar kırılacağını, ikinci yarısında ise durgunluğun hakim olacağını belirtti. İslam Memiş, "Ocak ayında ons altın 4.300 doların altına 4.200-4.180 seviyelerine sarkabilir. Yılın ilk yarısında yükseliş trendi beklentimiz devam ediyor. Ons altında 4.800 - 4.880 dolar, gram altının ise 8.000 TL beklentimiz sürüyor. Yılın ikinci yarısında ise piyasaların daha sakinleşecek. 2025 yılında olduğu gibi altın 2026'da kazandırmaz. 2026 altın ve gümüşe umut bağlayan üzülebilir. Borsa ve kripto paraların daha çok konuşulacağı bir süreç bekliyorum. Ev ve araba alacaklar, ilk yarıda yaşanan yükselişleri değerlendirip, ikinci yarıda alımlarını gerçekleştirebilir." dedi.
GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR MÜMKÜN MÜ?
İslam Memiş gram altında 5 haneli rakam beklentisine yönelik, "Yatırımcılar, bir ev ve araba alacak, iş kuracak kadar elindeki altın miktarını artırmalı. Altında bu yükseliş döngüsü devam edecek. Gram altın da 8 bin TL hedef konumunda. Ancak öngörülemez dönemlerden geçiyoruz. Ola ki 2026'da bir savaş riski, ön görülemeyen bir gelişme olursa o zaman 5 haneli rakamları konuşuruz. Dolar/TL kuru da böyle bir durumda devreye girecek. 2026'da yine en kötü 5 haneli rakamlar sürpriz olmamalı. 2025'te böyle bir süreç yaşadık. ABD-İsrail-İran savaşı vs. etkenleri altını destekledi." diye konuştu.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA ALTIN NOT
Piyasaların artık günlük 200-250 dolarlık sert dalgalanmalara alıştığını ve 2026'nın bir "manipülasyon yılı" olabileceğini ifade eden Memiş, yatırımcılara hayati uyarılarda bulundu. Memiş, "Yatırımcılara şunun bilgisini vermek istiyorum. Mutlaka not alsınlar. Piyasalar önceden ons tarafındaki 50 dolarlık oynamalarda hareketleniyordu. Şimdi 200-250 dolar sert dalgalanma oluyor. Hiçbir tepki verilmiyor. Yavaş piyasaları bu dalgalanmaya alıştırıyorlar. Kesinlikle birikimleriniz üzerinden al-sat, kaldıraçlı işlem yapmayın. Fiyata değil, miktara odaklanın, birikimlerinizi tüccara emanet etmeyin. Sabah kalktığınızda birikimleriniz buhar olabilir. Bir ürün düştüğü zaman alabileceğiniz kadar nakit, yükseldiği zaman bozacak kadar birikiminiz olsun. Borç parayla, bankadan kredi çekerek yatırım yapmayın. Hayallere değil gerçeklere odaklanın" ifadelerini kullandı.
GENÇLER ÖNCE ARABA DEĞİL, EV ALMALI
Gençlere ve yeni yatırımcılara seslenen Memiş, en büyük yatırımın bilim, teknoloji ve eğitime yapılan yatırım olduğunu ifade etti. Finansal özgürlük yolunda ilk adımın araba almak değil, barınma ihtiyacını gidermek yani ev almak olması gerektiğini belirten Memiş, paranın mahrem bir konu olduğunu ve birikimlerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini söyledi.