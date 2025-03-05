Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden Alya Altın’ın son videosu yürek sızlattı: Çok şanslıyız çünkü…

Alevlerin geceyi aydınlattığı o faciada hayatını kaybeden Alya, tatile gitmeden önceki videosunda "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz kayağa. Annem, Banu ablama "Derin'in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışır mısın?" demiş. Banu ablam da çalışıyor. Söyleyecek ama ayarlayamasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz…" diyerek mutluluğunu anlattı.

Yangında ölen 9 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri yürek burktu! "Çok şanslıyız, çünkü Grand Kartal'da yer varmış" | Video