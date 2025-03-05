Haberler Yaşam Haberleri Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden Alya Altın’ın son videosu yürek sızlattı: Çok şanslıyız çünkü…
Giriş Tarihi: 5.3.2025 10:17 Son Güncelleme: 5.3.2025 10:33

Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden Alya Altın’ın son videosu yürek sızlattı: Çok şanslıyız çünkü…

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Onlardan biri de Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya Altın’dı. 9 yaşındaki Alya’nın tatile gitmeden önce çektiği o video, yürekleri sızlattı…

Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden Alya Altın’ın son videosu yürek sızlattı: Çok şanslıyız çünkü…

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili başlatılan soruşturmada ortaya çıkan her detay, yaşanan ihmali ve kural tanımazlığı bir kez daha kanıtladı.

Facianın üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmişken sosyal medyada paylaşılan o video ise yürekleri sızlattı. Öyle ki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın (43) ile 9 yaşındaki kızı Alya Altın da vardı. Yangından yaralı kurtulan baba Hilmi Altın, kızı Alya'nın Grand Kartal Otel'e gitmeden önce çektiği videoyu yayınladı.

Alevlerin geceyi aydınlattığı o faciada hayatını kaybeden Alya, tatile gitmeden önceki videosunda "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz kayağa. Annem, Banu ablama "Derin'in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışır mısın?" demiş. Banu ablam da çalışıyor. Söyleyecek ama ayarlayamasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz…" diyerek mutluluğunu anlattı.

Yangında ölen 9 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri yürek burktu! "Çok şanslıyız, çünkü Grand Kartal'da yer varmış" | Video

Ancak ne yazık ki o mutluluk yarım kaldı. Çünkü Alya, annesi ve birlikte tatile gitmeyi çok istediği arkadaşı Derin yangında hayata gözlerini kapadı. Alya'dan geriye, gidecekleri tatili heyecanla anlattığı o video kaldı...

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Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden Alya Altın’ın son videosu yürek sızlattı: Çok şanslıyız çünkü…
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