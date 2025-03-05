Yangında ölen 9 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri yürek burktu! "Çok şanslıyız, çünkü Grand Kartal’da yer varmış" | Video
Bolu’daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki Alya Altın’dan geriye, gidecekleri tatili heyecanlı bir şekilde anlattığı video kaldı.
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