Video Yaşam Yangında ölen 9 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri yürek burktu! "Çok şanslıyız, çünkü Grand Kartal’da yer varmış" | Video
Yangında ölen 9 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri yürek burktu!

Yangında ölen 9 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri yürek burktu! "Çok şanslıyız, çünkü Grand Kartal’da yer varmış" | Video

05.03.2025 | 10:10

Bolu’daki yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki Alya Altın’dan geriye, gidecekleri tatili heyecanlı bir şekilde anlattığı video kaldı.

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