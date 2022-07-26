GTA 5 Ölümsüz Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Ölümsüz Hilesi PC Kodu Var Mı?

Dünya çapında birçok kişinin favorisi durumda olan GTA 5 San Andreas oyunu Rockstar North tarafından geliştirilmiş ve yine aynı firma tarafından 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. O zamandan bu yana popülerliğini korumaya devam eden GTA 5 San Andreas oyuncuları sıklıkla oyunda işe yarayan hileleri araştırmaktadır. En çok merak edilen ise Gta san andreas ölümsüzlük hilesinin nasıl yapıldığıdır. Peki, Gta 5 ölümsüzlük hilesi pc kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi Nasıl Yapılır, PC Kodu Nedir?

GTA oyunu oynayıcıları bilirler ki oyun karakterinin ölmesi, oyunda gelinen bazı seviyelerin ve elde edilen nesnelerin kaybedilmesi demektir. Bu durum nedeniyle bazı oyun severler ölümsüz hilesi kullanmaktadır. GTA San Andreas oyununu daha eğlenceli ve seviyelerini kolay geçilir hale getirmek isteyenler için, tüm hilelerin oyun açıkken girmek gerekir çünkü aksi takdirde hileler geçerli olmamaktadır. Ölümsüzlük hilesi için ise BAGUVIX kodunu oyunda aktif iken girerek oyun karakterini ölümsüz seviyeye getirebilirsiniz. Bahsi geçen bu kod PC kodudur.

PlayStation oyuncuları için ölümsüzlük hilesi için takip edilmesi gereken adımlar ise şunlardır;

SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN