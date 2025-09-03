GTA 5 Hileleri - PS3, 4, 5 ve PC İçin GTA 5 Ölümsüzlük, Araba, Para, Polisten Kaçma Hilesi ve Şifreleri

GTA 5 Hileleri ve Kodları
GTA 5 hileleri ve şifreleri oyunun farklı alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Para için ve silah için ayrı hileler kullanmak gerekir. Ancak oyun içerisinde kullanacağınız hilelerin güncel oyun hileleri olduğundan emin olmanız gerekir. Hileleri yüklerken mutlaka uyarıları dikkate alarak yüklemeniz büyük bir önem taşır. En önemli hileler şunlardır:
Ölümsüzlük Hilesi: Bu hile oyun içerisinde ölümsüz olmanızı sağlar.
Hile Kodu: PAINKILLER
Polisten Kurtulma Hilesi: Oyun içerisinde polisten tek bir seferde kurtulabilirsiniz.
Hile Kodu: LAWYERUP
Aranma Seviyesini Artırma Hilesi: Araba seviyesini artıran bir hiledir.
Hile Kodu: FUGTIVE
Hızlı Koşu Hilesi: Hızlı yürüme ve koşma hilesidir.
Hile Kodu: CATCHME
Kayan Araçlar Hilesi: Tüm araçların kaymasına neden olan bir hiledir.
Hile Kodu: SOWDAY
Paraşüt Hilesi: Yüksek bir yerden düşerken atlamak için kullanılır.
Hile Kodu: SKYDIVE
Silah Hilesi: Silahlara kolayca erişim hilesidir.
Hile Kodu: TOOLUP
Can ve Zırh Hilesi: Sağlığınızın azaldığında kullanılacak bir hiledir.
Hile Kodu: TURTLE
Güçlü Yumruklar Hilesi: Tek yumruk ile düşmanları uçurma hilesidir.
Hile Kodu: HOTHANDS
Sarhoş Modu Hilesi: GTA 5 oyununda sadece bir şifreyle sarhoş modunu aktifleştirebilirsiniz.
Hile Kodu: LIQUOR
GTA 5 Ağır Çekim Hilesi: Oyunda zamanı yavaşlatmak için kullanılır.
Hile Kodu: SLOWMO