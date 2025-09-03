GTA 5 Hileleri - PS3, 4, 5 ve PC İçin GTA 5 Ölümsüzlük, Araba, Para, Polisten Kaçma Hilesi ve Şifreleri

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:27

GTA 5, geniş dünyası ve sınırsız özgürlüğüyle oyun severlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Ancak bu deneyimi daha eğlenceli hale getirmek isteyen oyuncular için hile kodları büyük bir kolaylık ve avantaj. Bu kodlar PC sürümünde klavye üzerinden yazılan şifreler, konsol versiyonlarında ise belirli tuş kombinasyonlarıyla aktif edilebiliyor. Ölümsüzlük, silah, araba, para ya da polisten kurtulma gibi birçok farklı GTA 5 hilesi sayesinde oyunda sınırları zorlamak mümkün. Güncel GTA 5 hile kodlarını kullanarak ister PS3, PS4, PS5'te ister bilgisayarda oyunun tadını bambaşka bir şekilde çıkarabilirsiniz.

GTA 5'te kullanılan hile kodları, oyunculara oyunda pek çok avantaj sağlar. PS3, PS4, PS5 ve PC platformlarına göre değişiklik gösterebilen bu şifreler; ölümsüzlük, sınırsız silah, para kazanma, hızlı araba çıkarma ya da polisten kolayca kurtulma gibi imkanlar sunar. Güncel GTA 5 hile kodları sayesinde uçak çağırabilir, arabaları değiştirebilir veya istediğiniz anda karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Oyun keyfinizi artıracak tüm GTA 5 hileleri haberin devamında.

GTA 5 Hileleri

GTA 5 Rockstar Games tarafından oyun severlere sunulan oyunlardan biridir. Geniş bir oyuncu kitlesi bulunan GTA5 oyununda çeşitli noktalarda oyuncular üstünlük sağlama çabası içerisine girebilmektedir. Hem oyun içerisinde ki zor görevleri tamamlamak hem de oyunlarda rakiplere üstünlük sağlamak gerekir. Ancak böyle durumlarda hem oyunda para bulabilmek hem de görevlerin zorluk derecesinde mücadele verebilmek için oyuncuların ekstra yardıma ihtiyacı vardır.

GTA 5 hileleri ile zor olan görevleri kolaylıkla yapabilirken aynı zamanda oyun karakterini de kolayca geliştirmek mümkün olabilir. GTA 5 hilelerinin içerisinde para hileleri, silah hileleri, polisten kaçma gibi çeşitli hileler vardır. Bu hileleri kullanabilmek için de hile kodlarını ve şifrelerini iyi bilmeniz büyük bir önem taşır.

GTA 5 Nedir?

GTA 5, Grand Theft Auto oyunun kısaltılmış halidir. Bu oyun Rockstar North tarafından geliştirilmiştir. Aynı şekilde Rosckstar Nort tarafından da oyun severlere yayınlanmıştır. Oyunun çıkış tarihi ise 2013 yılıdır. Açık uçlu aksiyon ve macera tarzında olan video oyunlar arasında yer alır.

GTA 5 Hileleri ve Kodları

GTA 5 hileleri ve şifreleri oyunun farklı alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Para için ve silah için ayrı hileler kullanmak gerekir. Ancak oyun içerisinde kullanacağınız hilelerin güncel oyun hileleri olduğundan emin olmanız gerekir. Hileleri yüklerken mutlaka uyarıları dikkate alarak yüklemeniz büyük bir önem taşır. En önemli hileler şunlardır:

Ölümsüzlük Hilesi: Bu hile oyun içerisinde ölümsüz olmanızı sağlar.

Hile Kodu: PAINKILLER

Polisten Kurtulma Hilesi: Oyun içerisinde polisten tek bir seferde kurtulabilirsiniz.

Hile Kodu: LAWYERUP

Aranma Seviyesini Artırma Hilesi: Araba seviyesini artıran bir hiledir.

Hile Kodu: FUGTIVE

Hızlı Koşu Hilesi: Hızlı yürüme ve koşma hilesidir.

Hile Kodu: CATCHME

Kayan Araçlar Hilesi: Tüm araçların kaymasına neden olan bir hiledir.

Hile Kodu: SOWDAY

Paraşüt Hilesi: Yüksek bir yerden düşerken atlamak için kullanılır.

Hile Kodu: SKYDIVE

Silah Hilesi: Silahlara kolayca erişim hilesidir.

Hile Kodu: TOOLUP

Can ve Zırh Hilesi: Sağlığınızın azaldığında kullanılacak bir hiledir.

Hile Kodu: TURTLE

Güçlü Yumruklar Hilesi: Tek yumruk ile düşmanları uçurma hilesidir.

Hile Kodu: HOTHANDS

Sarhoş Modu Hilesi: GTA 5 oyununda sadece bir şifreyle sarhoş modunu aktifleştirebilirsiniz.

Hile Kodu: LIQUOR

GTA 5 Ağır Çekim Hilesi: Oyunda zamanı yavaşlatmak için kullanılır.

Hile Kodu: SLOWMO

GTA 5 Para Hilesi Var mı?

GTA 5 para hilesi oyunda olmayan bir hile türüdür. Oyuncular oyun içerisinde para kazanmak istediklerinde oyunun kendilerine sundukları avantajları değerlendirebilirler. Hisse senedi satın almak oyunda para kazanmanın yollarından biridir. Para kazanmanın en çok tercih edilen yollarından biri ise şu şekilde;

Öncelikle istediğiniz bir silah satıcısına gidin ve silah satıcısına nişan alın. Adam bunu fark ettiği anda size ateş açacak. Binanın içindeki bir köşeye geçin ve polis çağırın. Polisler gelip adamı öldürdüklerine gidip kasayı kırın ve parayı alarak dükkândan çıkın. Yaklaşık 20-25 metre uzaklaştıktan sonra geri dönüp kasaya bakın. Az önce çaldığınız paranın orada durduğunu göreceksiniz. Bu işlemi tekrarlayarak daha fazla para toplayabilirsiniz.

GTA 5 SÜPER ZIPLAMA

GTA 5'DE karakterinizin normal seviyesinin çok üstünde zıplamasını sağlayacak hile mevcuttur. Bu hileyle space tuşuna bastığınızda karakteriniz normalin çok üstünde zıplayacaktır.

GTA 5 Süper Zıplama Hilesi: HOPTOIT

GTA 5 HIZLI YÜZME HİLESİ

GTA 5 oyununda bazen uzun mesafeleri yüzerek geçmek gerekmektedir. Bu mesafenin süresini düşürmek amacıyla hızlı yüzme hilesi bulunmaktadır.

GTA 5 Hızlı Yüzme Hilesi: GOTGİLLS

GTA 5 YER ÇEKİMİ HİLESİ

GTA 5'de yer çekimini azaltma hilesi bulunmaktadır. Bu hileyle yer çekimi azalacaktır.

GTA 5 Yer Çekimi Hilesi: FLOATER

GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ

Stunt Uçağı: BARNSTORM

Duster Uçağı: FLYSPRAY

Comet Arabası: COMET

Rapid GT Arabası: RAPIDGT

Limuzin (Limo): VINEWOOD

Çöp Kamyonu (Trashmaster): TRASHED

Golf Arabası (Caddy): HOLEIN1

BMX Bisiklet: BANDIT

Sanchez Motoru: OFFROAD

PCJ-600 Motoru: ROCKET

Deniz Uçağı: EXTINCT

Denizaltı: BUBBLES

Duke O'Death Arabası: DEATHCAR

NOT: Bu hileleri aktif ettiğiniz takdirde oyunda başarımlar elde edemezsiniz.