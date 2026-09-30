Güllü davasında çarpıcı gelişme! Yeni ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Senin gücünü hazmedemiyorum’

Yapılan incelemelerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı tespit edildi. Yeni çıkan ses kaydında Tuğyan ve annesi Güllü'nün konuşmaları dikkat çekti.
"SENİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORUM"
ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine, aralarındaki tartışmaların nedenine ilişkin konuştuğu görülüyor. Gülter'in, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız" ifadelerinin ardından, "Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun" dediği aktarıldı.
"SEN BENİM CANIMSIN ETİMSİN KIZIM"
Güllü'nün ise kızına, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim" şeklinde karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.
"BİZ ORADA TİYATRO YAPIYORDUK"
Konuşmanın devamında Gülter'in aile ilişkilerine yönelik ifadeleri de dikkat çekti. Gülter'in, annesi Güllü'ye Yağız, annesi ve kendisinin bir arada olduğu son dönemi hatırlatarak, "Biz en son ne zaman aile olduk?" diye sorduğu belirtildi.
Gülter'in devamında ise "Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
"ASLINDA MADDİ ANLAMDA DEĞİL"
Gülter, konuşmanın bir bölümünde yaşadığı sorunun maddi olmadığını da dile getiriyor. Ses kaydında Gülter'in, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda" dediği, ardından annesine "Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok" şeklinde konuştuğu duyuluyor.
Güllü'nün ise kızına, "Sen sor o zaman" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.