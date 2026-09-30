Güllü davasında çarpıcı gelişme! Yeni ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Senin gücünü hazmedemiyorum’

"SENİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORUM"

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine, aralarındaki tartışmaların nedenine ilişkin konuştuğu görülüyor. Gülter'in, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız" ifadelerinin ardından, "Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun" dediği aktarıldı.

"SEN BENİM CANIMSIN ETİMSİN KIZIM"

Güllü'nün ise kızına, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim" şeklinde karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.