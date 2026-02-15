Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de 2 katlı evde yangın: Yaşlı adam aranıyor!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:05

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde 3 katlı evde yangın çıktı. Yangında 80 yaşındaki Fevziye Eken çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarılırken, eşi 79 yaşındaki Mustafa Eken'e ulaşılamadı. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kale köyünde 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken'e ulaşılamazken, 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Fevziye Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası ev içerisinde kısmi çökmeler meydana geldiği, bu nedenle yaşlı adamı arama çalışmalarının kontrollü şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, yaşlı adamın hayatını kaybetmiş olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

