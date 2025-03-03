Güneydoğu Anadolu’nun sağlık üssü yükseliyor

YÜZDE 47'Sİ TAMAMLANDI

Tamamlanması heyecanla beklenen inşaatı ziyaret eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, dev yatırımı yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Hastane hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Yavuz, "şu ana kadar hastanemizin yüzde 47'lik bir kısmı tamamlandı. İnşaat planlandığı gibi ilerlemeye devam ediyor. Kısmetse 18 Ağustos'ta tamamlanmasını hedefliyoruz." Dedi.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Şehir hastanesinin bölgenin kalkınması açısından değerli olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Saffet, "Bu yatırım Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hem sağlık hem de ekonomik anlamda gelişmesi açısından oldukça değerli. Yalnızca Mardin'de yaşayanlara değil, çevre illerde yaşayan vatandaşlara da yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunacak. Başta Batman, Siirt, Şırnak gibi yakın iller ile Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerde yaşayanlar için de önemli bir sağlık üssü olacak. Özellikle bölgeye gelmesi beklenen uluslararası hastalar için ileri düzey tıbbi hizmetler sunulacak, modern teşhis ve tedavi imkânlarına erişim sağlamalarına olanak tanınacak. Böylece bölgenin sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olması bekleniyor. Ayrıca bu durumun bölgenin ekonomisine katkıda bulunarak kalkınmayı desteklemesi de öngörülen sonuçlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.