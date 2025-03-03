Video Türkiye Güneydoğu Anadolu’nun sağlık üssü yükseliyor
Güneydoğu Anadolu’nun sağlık üssü yükseliyor

Güneydoğu Anadolu’nun sağlık üssü yükseliyor

03.03.2025 | 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “hayalim” dediği, sağlık alanında Türkiye’nin geleceğini şekillendiren dev şehir hastanesi yatırımlarından biri Mardin’e kazandırılıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen ve yüzde 47 oranında tamamlanan hastane, gerek modern yapısı gerekse de teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Dev yatırımı yerinde inceleyen Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, SABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

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