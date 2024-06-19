Güngören’de 200 bin liralık motosiklet 1 dakikada çalındı

25 Mayıs'da meydana gelen olayda Semih Ok motosikletini evinin önüne park ederek, eve çıktı. Gece'nin karanlığını fırsat bilen hırsızlar saat 04.00 sıralarında motosiklet ile evin önüne geldi. İlk olarak sadece etrafı kontrol eden hırsızlar saat 05.00 sıralarında tekrar evin önüne geldi.

Bir hırsız motosiklette beklerken diğeri harekete geçti ve park halindeki motosiklete yöneldi. Kasklı hırsız yaklaşık 200 bin lira değerindeki motosikleti 1 dakika içinde çalarak uzaklaşmaya başladı. Motosikletteki diğer hırsız ise suç ortağını takip etti. 2 hırsız gece karanlığında gözden kaybolurken, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"MOTORUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Motosikletinin bulunmasını isteyen Semih Ok, "Motorumun bulunmasını istiyorum. Evimin önündeki görüntülerim ve mobese kayıtları mevcut olmasına rağmen hiç bir gelişme yok. Mağduriyetimizi duyurmak ve motorumun bulunmasını rica ediyoruz" dedi.