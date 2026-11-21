Gün Sokak'ta saat 17.00 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, Mustafa S. (52) isimli işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Ekiplerce işçiyi kurtarma çalışmaları başlatılırken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.





İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI



AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi sürerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör