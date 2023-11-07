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Giriş Tarihi: 7.11.2023 05:57

Güngören'de motosiklet otomobile çarptı:  1 yaralı

Güngören'de seyir halindeki motosiklet, iddiaya göre navigasyonun yönlendirdiği yola girmek için geri manevra yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akın Yılmaz Alan (23) hastaneye kaldırıldı

DHA
Güngören’de motosiklet otomobile çarptı:  1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Eski Londra Asfaltı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed Moustafa Mohamed'in kullandığı otomobil, yolun ortasında aniden durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Akın Yılmaz Alan'ın (23) kullandığı 3motosiklet, navigasyonun yönlendirdiği yola girmek için geri manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Alan'a ilk müdahalede bulunarak Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsü Mohamed'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı

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Güngören'de motosiklet otomobile çarptı:  1 yaralı
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