Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2023 02:32

Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Güngören'de iki grup arasında çıkan tartışmada, taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası üzerinde 2 tabanca bulunan bir şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Güngören’de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Olay Güngören, saat 22.30 sıralarında, Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki taraf, birbirine silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu K.Ç., S.Ö., O.K. ile E.Ö. isimli kişiler, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.Ö. isimli kişinin hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, E.M. isimli bir kişi, üzerinde bulunan 2 tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çevre sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
Son dakika! Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantep’i yıktı! Fırtına 3 puanı 3 golle aldı…
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bruno Alves SABAH Spor'a konuştu! "Dzeko, Tadic, Fred..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA