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Giriş Tarihi: 11.1.2025

Gürültü kurşununa 21 yıla kadar hapis talebi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Gürültü kurşununa 21 yıla kadar hapis talebi
İSTANBUL'DA çıkan gürültüden rahatsız olan bir kişi sokakta adeta dehşet saçtı. 6 Eylül 2023'te Fatih'te yaşanan olayda, ikametinin karşısında bulunan dükkânda gürültü yapan şahısları uyaran Korkut A., uyarıları dikkate almayan komşularının dükkânını basarak önüne gelene ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler bir kişiyi yaralarken, silahın tutukluk yapması olası bir facianın önüne geçti. Şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanık Korkut A.'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 21 yıla kadar hapsi istendi. Korkut A.'nın yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.
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Gürültü kurşununa 21 yıla kadar hapis talebi
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