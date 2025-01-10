Gürültü kurşununa 21 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL'DAçıkan gürültüdenrahatsızolan bir kişisokakta adetadehşet saçtı. 6Eylül 2023'teFatih'te yaşananolayda, ikametininkarşısındabulunan dükkânda gürültü yapanşahısları uyaran Korkut A., uyarılarıdikkate almayan komşularınındükkânını basarak önüne geleneateş açtı. Silahtan çıkan mermilerbir kişiyi yaralarken, silahın tutuklukyapması olası bir facianın önünegeçti. Şüpheli hakkında hapis istemiyledava açıldı. İddianamedesanık Korkut A.'nın "Kasten öldürmeyeteşebbüs", "Kasten yaralamayateşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından21 yıla kadar hapsi istendi. KorkutA.'nın yargılaması İstanbul Ağır CezaMahkemesi'nde başlayacak.