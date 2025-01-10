Gürültü kurşununa 21 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL'DA
çıkan gürültüden
rahatsız
olan bir kişi
sokakta adeta
dehşet saçtı. 6
Eylül 2023'te
Fatih'te yaşanan
olayda, ikametinin
karşısında
bulunan dükkânda gürültü yapan
şahısları uyaran Korkut A., uyarıları
dikkate almayan komşularının
dükkânını basarak önüne gelene
ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler
bir kişiyi yaralarken, silahın tutukluk
yapması olası bir facianın önüne
geçti. Şüpheli hakkında hapis istemiyle
dava açıldı. İddianamede
sanık Korkut A.'nın "Kasten öldürmeye
teşebbüs", "Kasten yaralamaya
teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından
21 yıla kadar hapsi istendi. Korkut
A.'nın yargılaması İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi'nde başlayacak.