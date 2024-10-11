Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi.
Mahallede bulunan Adem Nural Ortaokulunda öğrenci olan 12 yaşındaki Y.E.Ö., kurs sonrası arkadaşlarıyla birlikte okuldan eve gitmek istedi.
Okula yakın bir yerde yaşayan S.N., çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonra aynı şahsın oğlu da 12 yaşındaki çocuğu darp etti. Çocuğun darp edildiği anlar kameraya yansıdı.
Saldırılara maruz kalan çocuğun ailesi evlatlarının darp edildiğini öğrendikten sonra ihbarda bulundu. Olay üzerine başlatılan soruşturmada çocuğu darp eden şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ifadesi pedagog eşliğinde alındı.
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Gürültü yapıyor dedi: Okuldan dönen 12 yaşındaki çocuğu darp etti!