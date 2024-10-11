Gürültü yapıyor dedi: Okuldan dönen 12 yaşındaki çocuğu darp etti!

Okula yakın bir yerde yaşayan S.N., çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonra aynı şahsın oğlu da 12 yaşındaki çocuğu darp etti. Çocuğun darp edildiği anlar kameraya yansıdı.