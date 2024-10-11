Hatay'da gürültüye tepki gösteren şahsın 12 yaşındaki çocuğu dövdüğü anlar kamerada
Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul çıkışında gürültüye tepki gösteren şahsın 12 yaşındaki çocuğu darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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