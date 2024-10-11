Hatay'da gürültüye tepki gösteren şahsın 12 yaşındaki çocuğu dövdüğü anlar kamerada 11.10.2024 | 10:08 Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul çıkışında gürültüye tepki gösteren şahsın 12 yaşındaki çocuğu darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan Adem Nural Ortaokulunda öğrenci olan 12 yaşındaki Y.E.Ö., kurs sonrası arkadaşlarıyla birlikte okuldan eve gitmek istedi. Okula yakın bir yerde yaşayan S.N., çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonraysa aynı şahsın oğlu 12 yaşındaki çocuğu darp etti. Çocuğun darp edildiği anlar kameraya yansıdı. Saldırılara maruz kalan çocuğun ailesi evlatlarının darp edildiğini öğrendikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay üzerine başlatılan soruşturmada çocuğu darp eden şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Küçük çocuğunsa ifadesi pedagog eşliğinde alındı.